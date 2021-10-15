Проблемный кудесник. Почему Сульшеру пора посадить Фреда на банку

Летом 2018 года полузащитник Фред перешел в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро, что стало новым исходящим трансферным рекордом в истории донецкого «Шахтера» - клуба, знающего и умеющего грамотно зарабатывать на бразильцах. С тех пор прошло уже более трех лет, однако вопрос целесообразности присутствия Фреда на «Олд Траффорд» до сих пор активно будоражит сознание болельщиков «Манчестер Юнайтед» и различных экспертов в Англии. Все потому, что выступления бразильского хавбека имеют крайне противоречивые оттенки – иногда его захваливают и выделяют в когорте лучших, но порой уничтожают так, как никого другого.

Нынешний Фред давно стал объектом для едких высказываний со стороны экспертов и, в частности, бывших футболистов «Манчестер Юнайтед». Игроки, поработавшие с Алексом Фергюсоном и четко понимающие принципы игры в центре поля при шотландце, которые неизменно приносили «красным дьяволам» трофеи, сейчас не могут осознать, для чего в команде Фред и какие функции он порой выполняет на поле. Игра бразильца для АПЛ часто кажется чересчур медленной и сонной, за что хавбека не раз подначивал, например, легендарный Рио Фердинанд.

Fred wake up bro… ffs! #WOLMUN — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 29, 2021

На самом деле, само появление Фреда в «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне запутанной историей. Летом 2018 года к бразильцу всерьез приценивался и присматривался «Манчестер Сити», и Хосеп Гвардиола четко понимал, для чего ему полузащитник, любящий и умеющий возиться с мячом в центре поля. Под принципы игры «горожан», казалось бы, Фред подходил едва ли не идеально – оставалась только адаптироваться в АПЛ и чуть-чуть добавить в психологии.

Однако «Манчестер Сити» тогда так и не сумел договориться с «Шахтером» по отступным, ведь в гонку за хавбека вклинился «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» было приятно насолить землякам, и они не без помощи Жозе Моуриньо сумели заманить бразильца на «Олд Траффорд», что правда, вскоре тот почувствовал себя обманутым. Поговаривали, что Моуриньо изначально не хотел видеть Фреда в своей команде, но когда боссы дали португальцу понять, что или хавбек «Шахтера», или никого, то «Особенному» пришлось пойти на такие условия, чтобы заполучить хоть какую-то кадровую вариативность.

Когда Моуриньо был уволен, а на его место пришел Уле Гуннар Сульшер, дела у Фреда несколько наладились, несмотря на определенные перепалки, возникающие периодически с товарищами по команде прямо на поле. Но было видно, что Фред действительно старается, хотя ему приходилось кардинально перестраиваться – в «Шахтере» от него требовали выполнения совершенно других функций и соблюдение иных принципов игры.

Не имея фактурных габаритов и такой себе внешней брутальности, Фред был вынужден доказывать недоброжелателям, что достоин играть за «Манчестер Юнайтед» своей фантастической работоспособностью, которой хавбек запомнился еще по «Шахтеру». Хотя и здесь не обходилось без критиканства. Особенно «полюбил» бразильца бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который в свое время долгое время закрывал позицию в центре поля «красных дьяволов». Ирландец, в частности, заявлял, что «Фред не выкладывается на поле на полную, а обманывает футбол».

Но Сульшер в целом продолжал доверять Фреду. В сезоне-2019/20 бразилец провел 29 поединков в АПЛ (23 – в основе), а в сезоне-2020/21 – 30 (27 – в основе). Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги Фред также начал в статусе игрока основного состава, однако есть основания полагать, что для успешности выступлений «Манчестер Юнайтед» в будущем Уле Гуннару Сульшеру стоит задуматься над ролью бразильца в команде, и на какое-то время посадить того на «банку».

Первопричина очередной бури недовольства действиями Фреда, которая поднялась среди фанатов «Манчестер Юнайтед» и в экспертной среде, кроется в фатальной ошибке бразильца в крайнем матче «красных дьяволов» против «Эвертона» (1:1), который состоялся 2 октября. Тогда именно Фред провалился в борьбе с хавбеком «ирисок» Дукуре, вследствие чего «Юнайтед» пропустили ответный мяч и упустили победу в поединке, который, казалось бы, сумеют довести до логичного завершения.

По какой причине Фред решил не сбивать оппонента, гарантированно прерывая опасную контратаку «Эвертона», а пытаться в рамках правил отбирать у него мяч – загадка, ответа на которую не нашел даже Сульшер. Неслучайно, что через пять минут после роковой промашки Фреда норвежский специалист заменил бразильца на Поля Погба.

Потеря двух очков на «Олд Траффорд» против «Эвертона» - определенный лакмус проблем, происходящих ныне с «Манчестер Юнайтед». Сульшера и руководство клуба в открытую критикуют за то, что сейчас в команде нет цепкого хавбека, которым в свое время был тот же Рой Кин. 33-летний Матич, кажется, потерял доверие со стороны тренерского штаба, а одного Мактоминея, опыт которого не настолько и богат, для победы в АПЛ однозначно не хватит.

Все тот же Рио Фердинанд недавно достаточно четко сформулировал едва ли не главную нынешнюю проблему «Манчестер Юнайтед». «Фред? Я устал говорить о нем. Он срывается с поводка, словно собачонка, летит, чтобы понюхать неприятности, а потом убегает за угол. Как по мне, «Манчестер Юнайтед» в этой роли нужен кто-то, кто может не только работать с мячом, но и быть эффективным без него. Каррик, Бускетс, Фернандиньо – это люди, способные на такое. Необязательно летать кругом со скоростью 100 километров в час, нужно просто отвечать за опасные зоны, являясь препятствием для соперника», - заявил бывший центрбек «красных дьяволов».

Болельщики «Юнайтед» в социальных сетях также не стесняются клеймить Фреда самыми неприятными для бразильца словами и фразами. И, если отбросить эмоции, некоторые их претензии выглядят вполне объективными. Например, та, которая касается стремления отдаваться за главного тренера. По сути, Сульшер – едва ли не ключевая причина, по которой Фред, несмотря на свои «американские горки» в плане эффективности выступлений за «Манчестер Юнайтед», все еще является твердым игроком стартового состава. Но по иронии судьбы именно Фред может стать тем лишним стаканом воды, который переполнит чашу терпения руководства «Юнайтед», и последнее прибегнет к увольнению Сульшера.

Статистика Фреда также говорит в пользу того, чтобы хавбек в ближайшее время посидел на скамейке «Манчестер Юнайтед». Да, Сульшер в определенной степени старается перестроить бразильца, сделав из него не только «игровичка», но и настоящего опорника вроде Фернандиньо. В «Шахтере» Фред так и не сумел полноценно заменить последнего, но там с функциями разрушителя бразильцу блестяще помогал справляться Тарас Степаненко. В «Юнайтед» футболиста с подобным профайлом одновременно с Фредом на поле, как правило, не оказывается. Именно поэтому всю черновую работу семнадцатому номеру приходится делать самому, из-за чего стремительно вниз катятся его показатели передач и ударов. А вот ухудшение статистики в единоборствах у Фреда в данной ситуации однозначно интерпретировать очень сложно: то ли Рой Кин был прав в своих вышеупомянутых высказываниях двухгодичной давности, то ли бразильцу для успеха в АПЛ банально не хватает скорости – причем не только физической, но и скорости мышления.

Как бы там ни было, но «Манчестер Юнайтед» давно пора замахнуться на что-то большее, чем статус одного из претендентов на чемпионство. По сути, «красные дьяволы» не были на троне в АПЛ с той поры, как пост главного тренера оставил Алекс Фергюсон, а это произошло в мае 2013-го… Сейчас, когда на «Олд Траффорд» вернулся Криштиану Роналду, на усиление защиты пришел Рафаэль Варан, в паре с которым эффективно может действовать дорогостоящий Гарри Магуайр, в полузащите креатив способны обеспечить Поль Погба и Бруну Фернандеш, а на флангах готовы зажигать Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» действительно как команда подает большие надежды. Вот только для завоевания чемпионства «красным дьяволам» нужно научиться не терять очки на ровном месте, как с «Эвертоном», и это прямой упрек в сторону Фреда и продолжающего ему безгранично доверять Сульшера…