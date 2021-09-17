Бразильский ветеран Дани Алвес покинул «Сан-Паулу». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта, который действовал до декабря 2022 года.
Ранее отмечалось, что 38-летний футболист не прибыл в расположение клуба после Олимпийских игр. Причина - долги по зарплате.
Ожидается, что Алвес продолжит карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А Алвес провел 6 матчей из 18 возможных.
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Источник — ФК Сан-Паулу
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