Дани Алвес покинул Сан-Паулу

Защитник так и не вернулся в клуб после пребывания в сборной Бразилии

  • 17.09.2021 10:35
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Дани Алвес покинул Сан-Паулу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский ветеран Дани Алвес покинул «Сан-Паулу». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта, который действовал до декабря 2022 года.

Ранее отмечалось, что 38-летний футболист не прибыл в расположение клуба после Олимпийских игр. Причина - долги по зарплате.

Ожидается, что Алвес продолжит карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Алвес провел 6 матчей из 18 возможных.

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Источник — ФК Сан-Паулу

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