Бразильский ветеран Дани Алвес покинул «Сан-Паулу». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта, который действовал до декабря 2022 года.

Ранее отмечалось, что 38-летний футболист не прибыл в расположение клуба после Олимпийских игр. Причина - долги по зарплате.

Ожидается, что Алвес продолжит карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Алвес провел 6 матчей из 18 возможных.