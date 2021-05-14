Рой КИН: «Не понимаю, почему Сульшер ставит Фреда? Он же ленивый»

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. После этой игры бывший игрок манкунианцев Рой Кин высказался об игре бразильца Фреда.

«Я знаю, что Сульшер упорно ставит Фреда, но я этого не понимаю. Я не понимаю, почему они думают, что Фред вернёт «Манчестер Юнайтед» к борьбе за титулы. Он играет небрежно, он ленивый. Фред надеется, что партнёры выручат его из беды», - сказал Кин.

В этом сезоне Фред сыграл 29 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ, забил 1 мяч.