Рой КИН: «Не понимаю, почему Сульшер ставит Фреда? Он же ленивый»

Легенда «Ман Юнайтед» раскритиковал бывшего игрока «Шахтера»

  • 14.05.2021 11:14
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Рой КИН: «Не понимаю, почему Сульшер ставит Фреда? Он же ленивый»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. После этой игры бывший игрок манкунианцев Рой Кин высказался об игре бразильца Фреда.

«Я знаю, что Сульшер упорно ставит Фреда, но я этого не понимаю. Я не понимаю, почему они думают, что Фред вернёт «Манчестер Юнайтед» к борьбе за титулы. Он играет небрежно, он ленивый. Фред надеется, что партнёры выручат его из беды», - сказал Кин.

В этом сезоне Фред сыграл 29 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ, забил 1 мяч.

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Источник — Sky Sports

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