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16 февраля 2023, 04:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:34
132
0

Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина

Главные новости за 15 февраля на Sport.ua

16 февраля 2023, 04:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:34
132
0
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 февраля.

1. Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии. Хозяева поля победили с минимальным счетом.

2. Бенфика сделала шаг в четвертьфинал. Брюгге проиграл, не выпустив Яремчука. В Бельгии сыгран первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити. Перенесенный матч 12 тура АПЛ завершился поражением Александра Зинченко и его одноклубников.

4. Ворскла обыграла Верес по пенальти во втором туре Winter Cup 2023. В основное время поединка в Турции команды забить не сумели.

5. Обладатели ЗМ и Асенсио разгромили Эльче. Реал гонится за Барсой в Ла Лиге. Мадридский клуб обыграл соперника со счетом 4:0.

6. Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию. Игрок не захотел покидать ОАЭ.

7. Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян. Инициативу США и Ирландии поддержали Чехия, Швеция, Канада и частично Великобритания.

8. Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала. Ли Мейсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ.

9. ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке. Золотую и серебряную медали завоевали шведские биатлонистки.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии получила нового наставника. Пентакампеонов возглавил Рамон Менезес.

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Источник Sport.ua
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