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Ворскла
15.02.2023, FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Верес
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:45
471
0

Ворскла обыграла Верес по пенальти во втором туре Winter Cup 2023

В основное время поединка в Турции команды забить не сумели

15 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:45
471
0
Ворскла обыграла Верес по пенальти во втором туре Winter Cup 2023
Футбол 2.0

15 февраля в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.

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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Ворскла» победила «Верес» (пен. 5:4) и набрала 2 очка в турнирную таблицу, в то время как соперник получил в общий зачет 1 балл.

Winter Cup 2023

2-й тур, 15 февраля, Турция

Ворскла Полтава – Верес Ровно – 0:0 (пен. 5:4)

Видеозапись матча

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Верес Ровно Ворскла Полтава Ворскла - Верес Winter Cup 2023 серия пенальти
Источник Sport.ua
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