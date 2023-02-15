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Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:45
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Ворскла обыграла Верес по пенальти во втором туре Winter Cup 2023
В основное время поединка в Турции команды забить не сумели
15 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:45
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15 февраля в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.
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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Ворскла» победила «Верес» (пен. 5:4) и набрала 2 очка в турнирную таблицу, в то время как соперник получил в общий зачет 1 балл.
Winter Cup 2023
2-й тур, 15 февраля, Турция
Ворскла Полтава – Верес Ровно – 0:0 (пен. 5:4)
Видеозапись матча
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