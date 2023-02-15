Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 08:30
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Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 2-го тура Winter Cup 2023
15 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 08:30
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15 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 2-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом матче 2-го тура днем ранее сыграли «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллинн (0:0, пен. 5:4).
Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Предматчевая студия
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