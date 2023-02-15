15 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 2-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 2-го тура днем ранее сыграли «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллинн (0:0, пен. 5:4).

Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия