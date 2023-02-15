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Ворскла
15.02.2023 18:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 08:30
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0

Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 2-го тура Winter Cup 2023

15 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 08:30
111
0
Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол 2.0

15 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 2-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 2-го тура днем ранее сыграли «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллинн (0:0, пен. 5:4).

Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

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Ворскла Полтава смотреть онлайн Winter Cup 2023 Верес Ровно Ворскла - Верес
Источник Sport.ua
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