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Товарищеские матчи
Полесье
14.02.2023, FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:19
475
0

Winter Cup 2023. В матче 2-го тура Полесье победило Левадию по пенальти

В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели

14 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:19
475
0
Winter Cup 2023. В матче 2-го тура Полесье победило Левадию по пенальти
Футбол 2.0

Во вторник, 14 февраля, в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.

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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Полесье» победило «Левадию» (пен. 5:4) и набрало 2 очка в турнирную таблицу, в то время как эстонцы получили в общий зачет 1 балл.

Winter Cup 2023

2-й тур, 14 февраля, Турция

Полесье (Украина) – Левадия (Эстония) – 0:0 (пен. 5:4)

Видеотрансляция матча

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Левадия Полесье Житомир Winter Cup 2023
Источник Sport.ua
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