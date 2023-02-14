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Украина. Первая лига14 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:19
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Winter Cup 2023. В матче 2-го тура Полесье победило Левадию по пенальти
В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели
14 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:19
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Во вторник, 14 февраля, в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.
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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Полесье» победило «Левадию» (пен. 5:4) и набрало 2 очка в турнирную таблицу, в то время как эстонцы получили в общий зачет 1 балл.
Winter Cup 2023
2-й тур, 14 февраля, Турция
Полесье (Украина) – Левадия (Эстония) – 0:0 (пен. 5:4)
Видеотрансляция матча
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