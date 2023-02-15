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Товарищеские матчи
Полесье
14.02.2023, FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:07
136
0

Полесье – Левадия – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира Winter Cup 2023 в Турции

15 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:07
136
0
Полесье – Левадия – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
ФК Полесье Житомир

Во вторник, 14 февраля, в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.

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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Полесье» победило «Левадию» (пен. 5:4) и набрало 2 очка в турнирную таблицу, в то время как эстонцы получили в общий зачет 1 балл.

Winter Cup 2023

2-й тур, 14 февраля, Турция

Полесье (Украина) – Левадия (Эстония) – 0:0 (пен. 5:4)

Видеообзор матча

Серия пенальти

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Левадия серия пенальти Полесье Житомир Winter Cup 2023 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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