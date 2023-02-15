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Украина. Первая лига15 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:07
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Полесье – Левадия – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира Winter Cup 2023 в Турции
15 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:07
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Во вторник, 14 февраля, в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.
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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Полесье» победило «Левадию» (пен. 5:4) и набрало 2 очка в турнирную таблицу, в то время как эстонцы получили в общий зачет 1 балл.
Winter Cup 2023
2-й тур, 14 февраля, Турция
Полесье (Украина) – Левадия (Эстония) – 0:0 (пен. 5:4)
Видеообзор матча
Серия пенальти
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