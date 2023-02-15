Во вторник, 14 февраля, в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Полесье» победило «Левадию» (пен. 5:4) и набрало 2 очка в турнирную таблицу, в то время как эстонцы получили в общий зачет 1 балл.

Winter Cup 2023

2-й тур, 14 февраля, Турция

Полесье (Украина) – Левадия (Эстония) – 0:0 (пен. 5:4)

Видеообзор матча

Серия пенальти