Во вторник, 14 февраля, в 18:30 в Турции начнется матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ожидается, что за команду из Житомира на Winter Cup 2023 может сыграть действующий чемпион мира по боксу Александр Усик.

Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ