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Полесье
14.02.2023 18:30 - : -
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 04:38 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:42
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0

Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча турнира Winter Cup 2023

14 февраля 2023, 04:38 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:42
11
0
Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол 2.0

Во вторник, 14 февраля, в 18:30 в Турции начнется матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ожидается, что за команду из Житомира на Winter Cup 2023 может сыграть действующий чемпион мира по боксу Александр Усик.

Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ

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Полесье Житомир Левадия смотреть онлайн Winter Cup 2023
Источник Sport.ua
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