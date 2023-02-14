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Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 04:38 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:42
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Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча турнира Winter Cup 2023
14 февраля 2023, 04:38 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:42
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Во вторник, 14 февраля, в 18:30 в Турции начнется матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Левадия» Таллин.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ожидается, что за команду из Житомира на Winter Cup 2023 может сыграть действующий чемпион мира по боксу Александр Усик.
Полесье – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Предматчевая студия
Послематчевый анализ
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