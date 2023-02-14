Артем ПОСПЕЛОВ: «Ответственность была повышенной»
Голкипер «Полесья» – о матче с «Левадией» на Winter Cup 2023
Вратарь житомирского «Полесья» Артем Поспелов поделился мнением о победной игре с «Левадией» (0:0, пен. 5-4) на предсезонном турнире Winter Cup 2023, который проходит в Турции.
– Как впечатление от турнира?
– Впечатления очень прекрасные. Сегодня это было видно по накалу – получилась боевая игра. Соперник был очень хорошим. Для нас это была как бы контрольная игра, но ответственность в ней была повышенная.
– Относительно серии пенальти: было две серии, два парированных удара. Как ты себя чувствуешь?
– Все хорошо. Хорошо, что пацаны забивают. Они – молодцы!
– Как тебе трофей в этом году?
– Бомба. Будем бороться за него.
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