Артем ПОСПЕЛОВ: «Ответственность была повышенной»

Вратарь житомирского «Полесья» Артем Поспелов поделился мнением о победной игре с «Левадией» (0:0, пен. 5-4) на предсезонном турнире Winter Cup 2023, который проходит в Турции.

– Как впечатление от турнира?

– Впечатления очень прекрасные. Сегодня это было видно по накалу – получилась боевая игра. Соперник был очень хорошим. Для нас это была как бы контрольная игра, но ответственность в ней была повышенная.

– Относительно серии пенальти: было две серии, два парированных удара. Как ты себя чувствуешь?

– Все хорошо. Хорошо, что пацаны забивают. Они – молодцы!

– Как тебе трофей в этом году?

– Бомба. Будем бороться за него.