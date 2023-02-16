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Ворскла
15.02.2023, FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 01:15
24
0

Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура товарищеского турнира в Турции

16 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 01:15
24
0
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
ФК Верес

15 февраля в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.

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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Ворскла» победила «Верес» (пен. 5:4) и набрала 2 очка в турнирную таблицу, в то время как соперник получил в общий зачет 1 балл.

Winter Cup 2023

2-й тур, 15 февраля, Турция

Ворскла Полтава – Верес Ровно – 0:0 (пен. 5:4)

Видеообзор матча

Серия пенальти

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Верес Ровно серия пенальти Ворскла Полтава Ворскла - Верес Winter Cup 2023
Источник Sport.ua
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