Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча

15 февраля в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.

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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Ворскла» победила «Верес» (пен. 5:4) и набрала 2 очка в турнирную таблицу, в то время как соперник получил в общий зачет 1 балл.

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Winter Cup 2023

2-й тур, 15 февраля, Турция

Ворскла Полтава – Верес Ровно – 0:0 (пен. 5:4)

Видеообзор матча

Серия пенальти