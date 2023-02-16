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Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 01:15
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Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура товарищеского турнира в Турции
16 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 01:15
24
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15 февраля в Турции состоялся матч предсезонного турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Верес» Ровно.
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В основное время поединка в Турции команды отличиться не сумели. А в серии пенальти «Ворскла» победила «Верес» (пен. 5:4) и набрала 2 очка в турнирную таблицу, в то время как соперник получил в общий зачет 1 балл.
Winter Cup 2023
2-й тур, 15 февраля, Турция
Ворскла Полтава – Верес Ровно – 0:0 (пен. 5:4)
Видеообзор матча
Серия пенальти
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