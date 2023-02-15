Обладатели ЗМ и Асенсио разгромили Эльче. Реал гонится за Барсой в Ла Лиге

В среду, 15 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Эльче». Игра завершилась с о счетом 4:0 в пользу мадридского клуба.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Марко Асенсио. К концу первого тайма «сливочные» уже решили все вопросы о победители встречи. Обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема оформил дубль из пенальти, забив на 31-й и 45+1 минуте.

Жирную точку в матче поставил Лука Модрич, который является обладателем ЗМ-2018. Он забил четвертый гол в ворота «Эльче» на 80-й минуте.

Сейчас столичная команда занимает второе место в таблице Ла Лиги. В активе королевского клуба 48 очков после 21 тура. От лидера чемпионата «Барселоны» «Реал» отстает на 8 очков.

Чемпионат Испании по футболу. 21-й тур. 15 февраля

Реал Мадрид – Эльче – 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31 (пен.), 45+1 (пен.), Модрич, 80