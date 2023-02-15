Реал Мадрид

15.02.2023 22:00 - : -
Испания15 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
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Реал – Эльче. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 22:00 поединок 21-го тура чемпионата Испании
15 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
134
0
15 февраля проходит матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» играет против «Эльче».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе мадридского «Реала».
Реал – Эльче. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Реал - ЭльчеСмотреть трансляцию
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