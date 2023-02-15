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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
15.02.2023 22:00 - : -
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
134
0

Реал – Эльче. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 22:00 поединок 21-го тура чемпионата Испании

15 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
134
0
Реал – Эльче. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля проходит матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» играет против «Эльче».

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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе мадридского «Реала».

Реал – Эльче. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Реал - Эльче
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Источник Sport.ua
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