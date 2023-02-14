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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
15.02.2023 22:00 - : -
Эльче
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Испания
14 февраля 2023, 07:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 07:34
154
0

Реал Мадрид – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2023, 07:10 | Обновлено 14 февраля 2023, 07:34
154
0
Реал Мадрид – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Эльче». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевкому времени.

Реал (Мадрид)

Команда точно не останется без трофеев в этом сезоне. В конце концов, уже получилось взять Суперкубок УЕФА, а на выходных выиграли в очередной раз и Клубный чемпионат мира. Конечно же, рекордсмен по победам, «сливочные» останутся фаворитами Лиги чемпионов, где стартовал плей-офф. Да и в Копе дель Рей уже успели дойти до полуфинала, пройдя в прошлом раунде «Атлетико» в дерби. Но все-таки и проблем хватает. «Барселона» взяла Суперкубок страны, выиграв январское «Эль Класико» 3-1. И, главное, «сине-гранатовые» серьезно оторвались в отрыв в Примере. И виной тому сами «галактикос». Они допускали осечки еще в ноябре, перед длительной паузой. А уже зимой подопечные Карло Анчелотти теряли очки в каждом 2-м туре: проиграли «Вильярреалу» и «Мальорке» при 0-0 с «Реал Сосьедад».

Эльче

Клуб имеет минимальные шансы на выживание. Сейчас, после 20 матчей, у него всего 9 очков. С другой стороны, зимой тут появился на тренерском посту такой неординардный специалист, как Пабло Мачин. И с ним получилось достаточно активно отбирать очки у противников. Да, с «Кадисом» взяли ничью благодаря грубой судейской ошибке. Но потом этот же счет, 1-1, был оформлен дома с такой амбициозной командой, как «Осасуна». Да, после этого был разгром 0-3 в Севилье от одноименной команды. Но 4-го февраля «зелено-полосатые» смогли взять первую победу в розыгрыше Ла Лиги. Героем стал, конечно же, Милья, что оформил хет-трик в ворота «Вильярреала». Но нужно отметить, что он дважды реализовал пенальти.

Статистика личных встреч

Год назад, в январе 2022-го, «Эльче» взял ничью в Мадриде. Причем это Эдер Милитао на 92-й минуте оформил итоговые 2-2. Но, конечно же, львиную часть поединков выигрывал «Реал».

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут новой осечки от чемпиона. «Реалу» пора наконец-то выиграть, и рискнем сделать ставку на него при форе «-1,5 гола» с коэффициентом - 1,6 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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