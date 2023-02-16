Реал Мадрид

15 февраля прошел матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» разгромил «Эльче».

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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе и провел весь матч за галактикос.

Ла Лига, 21-й тур, 15 февраля

Реал – Эльче – 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31 (пен), 45+1 (пен), Модрич, 80.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Асенсио, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Бензема, 31 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Бензема, 45+1 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Модрич, 80 мин.