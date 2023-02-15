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Бразилия
15 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:02
2760
0

Сборная Бразилии получила нового наставника

Пентакампеонов возглавил Рамон Менезес

15 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:02
2760
0
Сборная Бразилии получила нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон Менезес

Бразильская конфедерация футбола сообщила о том, что в ближайшем матче действиями национальной сборной команды Бразилии будет руководить главный тренер бразильской сборной U-20 Рамон Менезес.

Бразильская сборная должна 25 марта в Танжере (Марокко) провести товарищеский поединок с национальной командой Марокко. Это будет первая игра «желто-зеленых» после чемпионата мира в Катаре.

Как известно, после мундиаля-2022 свой пост в сборной Бразилии оставил Тете.

Рамон Менезес на днях выиграл со сборной Бразилии U-20 молодежный Кубок Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянец Карло Анчелотти якобы дал согласие возглавить сборную Бразилии и ведет переговоры о деталях контракта.

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сборная Бразилии по футболу
Источник Бразильская конфедерация футбола
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