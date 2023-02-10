Анчелотти договорился о новой работе. Контракт согласован

63-летний итальянец Карло Анчелотти оставит пост главного тренера в мадридском «Реал» по завершении текущего сезона-2022/2023. Сообщается, что он уже дал согласие возглавить сборную Бразилии и ведет переговоры о деталях контракта.

Анчелотти поставит свою подпись под соглашением, которое будет рассчитано на три года – до завершения ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Источник утверждает, что бразильские легионеры «Реала» Винисиус Жуниор, Милитао и Родриго уже поставлены в известность относительного будущего Карло Анчелотти. Впрочем, стороны не будет ничего публично подтверждать, так как у итальянца имеется контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года.