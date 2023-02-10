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Испания
10 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:19
1785
1

Анчелотти договорился о новой работе. Контракт согласован

Итальянец покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона

10 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:19
1785
1
Анчелотти договорился о новой работе. Контракт согласован
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

63-летний итальянец Карло Анчелотти оставит пост главного тренера в мадридском «Реал» по завершении текущего сезона-2022/2023. Сообщается, что он уже дал согласие возглавить сборную Бразилии и ведет переговоры о деталях контракта.

Анчелотти поставит свою подпись под соглашением, которое будет рассчитано на три года – до завершения ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Источник утверждает, что бразильские легионеры «Реала» Винисиус Жуниор, Милитао и Родриго уже поставлены в известность относительного будущего Карло Анчелотти. Впрочем, стороны не будет ничего публично подтверждать, так как у итальянца имеется контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Источник ESPN
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GloryUkraine
А чому акцентуєте, що трійці бразильців повідомили про його плани?
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