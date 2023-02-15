Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию

По информации ТаТоТаке, вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отказался от варианта продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Сообщается, что украинцу предлагал контракт клуб из зоны еврокубков турецкой Суперлиги, но Ярмоленко предпочел остаться в ОАЭ, хотя контракт с «Аль-Айном» истекает в конце весны.

Ранее была информация о возможном возвращении Андрея в «Динамо». Не исключено, что это случится уже в ближайшее время, так как киевляне ведут переговоры с «Аль-Айном».

В нынешнем сезоне Ярмоленко забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 20-ти матчах.