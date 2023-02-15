Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Игрок не захотел покидать ОАЭ
По информации ТаТоТаке, вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отказался от варианта продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Сообщается, что украинцу предлагал контракт клуб из зоны еврокубков турецкой Суперлиги, но Ярмоленко предпочел остаться в ОАЭ, хотя контракт с «Аль-Айном» истекает в конце весны.
Ранее была информация о возможном возвращении Андрея в «Динамо». Не исключено, что это случится уже в ближайшее время, так как киевляне ведут переговоры с «Аль-Айном».
В нынешнем сезоне Ярмоленко забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 20-ти матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец ранее работал в Украине и понимает, о чем говорит
Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё