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  4. Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 12:27 |
2215
0

Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию

Игрок не захотел покидать ОАЭ

15 февраля 2023, 12:27 |
2215
0
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

По информации ТаТоТаке, вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отказался от варианта продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Сообщается, что украинцу предлагал контракт клуб из зоны еврокубков турецкой Суперлиги, но Ярмоленко предпочел остаться в ОАЭ, хотя контракт с «Аль-Айном» истекает в конце весны.

Ранее была информация о возможном возвращении Андрея в «Динамо». Не исключено, что это случится уже в ближайшее время, так как киевляне ведут переговоры с «Аль-Айном».

В нынешнем сезоне Ярмоленко забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 20-ти матчах.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Аль-Айн
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