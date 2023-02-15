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Англия
15 февраля 2023, 09:43 | Обновлено 15 февраля 2023, 09:44
1509
3

Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала

Ли Мейсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ

15 февраля 2023, 09:43 | Обновлено 15 февраля 2023, 09:44
1509
3
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Мейсон

Судья Ли Мейсон отстранен от работы в Премьер-лиге на матчи ближайшего тура. Мейсон не будет участвовать ни в одном из 10 матчей Премьер-лиги 24-го тура, которые состоятся 18-19 февраля.

51-летний арбитр, который работал с VAR во время матча «Арсенала» с «Брентфордом» в субботу был раскритикован после того, как игрок Иван Тони сравнял счет в матче с «канонирами», а претенденты на титул, вероятно, потеряли важные очки в чемпионской гонки из-за его ошибки.

Ранее судейский корпус АПЛ принес извинения «Арсеналу», но главного тренера «канониров» это мало утешило.

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу скандал Брентфорд Английская Премьер-лига VAR Арсенал - Брентфорд Ли Мейсон
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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Павло Костюк
Від шейхів капнуло стільки що хватить йому і правнукам, це не просто помилка, це диверсія. А відсторонення на один тур і вибачення це смішно. 
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