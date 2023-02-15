Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала

Судья Ли Мейсон отстранен от работы в Премьер-лиге на матчи ближайшего тура. Мейсон не будет участвовать ни в одном из 10 матчей Премьер-лиги 24-го тура, которые состоятся 18-19 февраля.

51-летний арбитр, который работал с VAR во время матча «Арсенала» с «Брентфордом» в субботу был раскритикован после того, как игрок Иван Тони сравнял счет в матче с «канонирами», а претенденты на титул, вероятно, потеряли важные очки в чемпионской гонки из-за его ошибки.

Ранее судейский корпус АПЛ принес извинения «Арсеналу», но главного тренера «канониров» это мало утешило.