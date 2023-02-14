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Англия
14 февраля 2023, 20:05 |
1906
2

Главный тренер Арсенала отреагировал на извинения арбитров АПЛ

Микель Артета ценит признание ошибки, но два очка уже никто не вернет

14 февраля 2023, 20:05 |
1906
2
Главный тренер Арсенала отреагировал на извинения арбитров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал извинения судейского корпуса АПЛ за ошибку в момент с голом «Брентфорда» в прошлом туре (1:1).

«Мы закончили игру в гневе, потому что это не было человеческой ошибкой, это было большое непонимание вашей работы, и это неприемлемо. Это стоит «Арсеналу» двух очков.

В то же время мы ценим извинения и объяснения. Но я буду удовлетворен только в том случае, если они вернут мне два очка, чего не произойдет», – сказал Артета.

В среду в 21:30 по Киеву «Арсенал» сразится с «Манчестер Сити».

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Источник Football London
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Комментарии 2
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Alex906
Странно что Артета ещё и недоволен .А что тогда говорить Вулз который забил на кубок чистейший гол Ливерпулю который из ста камер пересматривали и не увидели ни малейшего нарушения .То есть перед Артетой нужно извиняться а почему перед Волками не нужно ?
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