Главный тренер Арсенала отреагировал на извинения арбитров АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал извинения судейского корпуса АПЛ за ошибку в момент с голом «Брентфорда» в прошлом туре (1:1).

«Мы закончили игру в гневе, потому что это не было человеческой ошибкой, это было большое непонимание вашей работы, и это неприемлемо. Это стоит «Арсеналу» двух очков.

В то же время мы ценим извинения и объяснения. Но я буду удовлетворен только в том случае, если они вернут мне два очка, чего не произойдет», – сказал Артета.

В среду в 21:30 по Киеву «Арсенал» сразится с «Манчестер Сити».