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  4. Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Англия
13 февраля 2023, 14:11 |
6931
12

Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу

Лидер потерял два очка

13 февраля 2023, 14:11 |
6931
12
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом арбитр, а ныне глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб был вынужден извиниться перед «Арсеналом», который потерял очки в матче с «Брентфордом» (1:1).

Соперник забил гол из офсайда, а арбитры VAR все равно зафиксировали взятие ворот.

Сообщается, что Уэбб извинился за «существенную ошибку», а также созвал экстренную встречу судейского комитета. Известно, что один из арбитров VAR, работавших на матче «Арсенала», заменен на другого специалиста.

Лидер чемпионата, имея матч в запасе, опережает «Манчестер Сити» на 3 очка.

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Источник The Athletic
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Комментарии 12
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Умник
Круто.
На собрании пальчиком ай яй яй скажут.
2 очка нема. По человечески Арсенал жалко.
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+2
Умник
Арсеналу срочно нужен телефон Кати Монитор.
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0
Gargantua
надо отработать а не только извиняться
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0
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Alex906
Таких случаев полно .Когда аутсайдеров топят и все это видят и никто не извиняется 
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0
donnerwetter
Чи не горе. Да такие ошибки почти в каждом туре. Забивать надо больше. А то глядишь ещё и переигровку задумают.
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-1
Alex906
Волки забили Ливерпулю чистейший гол и выиграли 3 2 то показывали вар и все повторы с любой камеры и нигде не было ни малейшего нарушения ..Так почему тогда перед Арсеналом извиняются а перед Вулз нет ? Это двойные стандарты .перед лидером гнутся 
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-4
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umnuy2
вот это будет кино если арс упустит чемпиоство  из-за 2 очков----теперь мс нужно обгонять арс  очков на 5 чтобы не ныли
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-4
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