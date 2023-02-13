Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Лидер потерял два очка
Известный в прошлом арбитр, а ныне глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб был вынужден извиниться перед «Арсеналом», который потерял очки в матче с «Брентфордом» (1:1).
Соперник забил гол из офсайда, а арбитры VAR все равно зафиксировали взятие ворот.
Сообщается, что Уэбб извинился за «существенную ошибку», а также созвал экстренную встречу судейского комитета. Известно, что один из арбитров VAR, работавших на матче «Арсенала», заменен на другого специалиста.
Лидер чемпионата, имея матч в запасе, опережает «Манчестер Сити» на 3 очка.
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