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  4. Человеческая ошибка. Похоже, Брентфорд забил Арсеналу из офсайда
Англия
12 февраля 2023, 14:54 |
916
3

Человеческая ошибка. Похоже, Брентфорд забил Арсеналу из офсайда

Это может негативно сказаться на шансах в чемпионской гонке, которую ведут «канониры»

12 февраля 2023, 14:54 |
916
3
Человеческая ошибка. Похоже, Брентфорд забил Арсеналу из офсайда
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В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Но во время взятия ворот «канониров» судейская бригада отработала не лучшим образом. Судья VAR Ли Мейсон не проверил эпизод в поздней фазе атаки, когда ближе защитников «Арсенала» к воротам был хавбек «Брентфорда» Кристиан Нергор, отдавший голевой пас на Айвена Тоуни.

«Правда в том, что VAR не провел линии в эпизоде, когда Нергор давал пас на Тоуни, находясь в положении вне игры. Это человеческая ошибка. Если бы линии были проведены, гол был бы отменен», – сказал судейский эксперт Крис Фой в комментарии Mail on Sunday.

«Это был офсайд. Они не объяснили, почему гол не был отменен. Возможно они дадут свое объяснение позже. Сегодня я его не получил», – сказал после матча Микель Артета.

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Источник Daily Mail
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GloryUkraine
Як можна не перевірити на VARі гол? Навіщо тоді і сам VAR і, особливо, суддя на ньому?
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Gargantua
- очень странно, - сказали шейхи с ухмылками
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-1
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