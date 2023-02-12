Человеческая ошибка. Похоже, Брентфорд забил Арсеналу из офсайда

В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Но во время взятия ворот «канониров» судейская бригада отработала не лучшим образом. Судья VAR Ли Мейсон не проверил эпизод в поздней фазе атаки, когда ближе защитников «Арсенала» к воротам был хавбек «Брентфорда» Кристиан Нергор, отдавший голевой пас на Айвена Тоуни.

«Правда в том, что VAR не провел линии в эпизоде, когда Нергор давал пас на Тоуни, находясь в положении вне игры. Это человеческая ошибка. Если бы линии были проведены, гол был бы отменен», – сказал судейский эксперт Крис Фой в комментарии Mail on Sunday.

«Это был офсайд. Они не объяснили, почему гол не был отменен. Возможно они дадут свое объяснение позже. Сегодня я его не получил», – сказал после матча Микель Артета.