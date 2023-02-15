Драка Миная и шинника, победа Баварии в Париже, Динамо проиграло Шацких
Главные новости за 14 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 февраля.
1A. Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Футболисты украинского клуба задали логичный вопрос россиянам
1B. Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Имена участников конфликта пока не раскрываются
2A. Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Даниил Колесник отличился благородным поступком
2B. Минай: После окончания схватки россияне продолжили драку между собой
Официальное заявление закарпатского клуба
3. Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Единственный гол для мюнхенского клуба забил Кингсли Коман
4. Одного хватило. Милан обыграл Тоттенхэм в первой игре 1/8 финала ЛЧ
Команды выяснили отношения в Италии, впереди – игра в Англии
5. Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору
Киевлянам не удалось забить команде Максима Шацких
6. Прометей разгромил эстонскую Кейлу в ЛЭБЛ. Это 23-я победа команды
Украинская команда одержала убедительную победу с разницей в 39 очков
7. Минус три мяча в Дании. Мотор потерпел поражение в Европейской лиге EHF
После неудачи с Орхусом в оставшихся двух поединках нужно только побеждать
8. ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12-е место в индивидуальной гонке
Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё
9. Падение чемпиона: причины серьезного спада у Милана
Рассказываем о проблемах «россонери»
10. Днепр-1 накануне евровесны: сохранили Довбика, но нет глубины состава
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