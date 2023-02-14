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Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2023, FT 0 : 1
Бавария
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 23:58 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:55
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3

Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Единственный гол забил Коман

14 февраля 2023, 23:58 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:55
1222
3
Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов встретились ПСЖ и «Бавария».

Гости активно начали встречу, и уже на первой минуте Шупо-Мотинг из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Мюнхенцы взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны у штрафной ПСЖ. Хозяева поля отвечали нечастыми контратаками, которые не завершались ударами по воротам.

Getty Images/Global Images Ukraine

В середине первого тайма мюнхенцы усилили давление на оборону соперников, но парижане не позволяли создавать по-настоящему голевые моменты у своих ворот. Остроту мюнхенцам удавалось создавать только ударами из-за пределов штрафной. В одном из эпизодов Коман не попал в ближний угол, а с плотным ударом Киммиха справился Доннарумма.

Первая половина встречи полностью осталась за «Баварией», но открыть счет мюнхенцам не удалось. Подопечные Кристофа Галтье в основном защищались. Незаметен был Лионель Месси, который явно не набрал форму после повреждения. Перед перерывом аргентинец заработал перспективный штрафной, с которого сам пробил в «стенку».

В начале второго тайма тренерский штаб «Баварии» сделал замену, которая вскоре стала результативной. Вышедший на поле Дэвис с левого фланга сделал идеальную передачу на Комана, и француз отправил мяч в ворота своей бывшей команды.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб ПСЖ сразу попытался усилить атаку за счет выхода на поле Килиана Мбаппе, но гости продолжали владеть территорией. И мюнхенцы едва не удвоили свое преимущество в середине второй половины встречи. После прострела Мусиалы Шупо-Мотинг попал в штангу, а затем Доннарумма совершил сэйв, отбив удар замкнувшего навес с углового Павара.

И все же, парижане нашли в себе силы для штурма ворот «Баварии». Не реализовал выход один на один с голкипером Мбаппе, в этой же атаке Зоммер среагировал и на удар Неймара. Трибуны взорвались, когда Килиан замкнул прострел Мендеша, но после подсказки видеоассистента арбитр зафиксировал оффсайд у португальца. Был шанс спасти встречу и Месси, но после его удара на пути мяча оказался Павар. Уже в компенсированное время еще одна дуэль защитника с аргентинцем закончилась для Павара удалением, в результате чего он не сможет помочь своей команде в ответном матче.

«Бавария» удержала минимальное преимущество и сделала шаг к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Бавария» – 0:1

Коман (53)

Кимпембе (70), Неймар (87) – Павар (26)

Павар (90+2, вторая желтая карточка)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Маркиньос, Рамос, Мендеш, Заир-Эмери (Руис, 57), Перейра (Витинья, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57), Месси, Неймар

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Мусиала (Гравенберх, 87), Сане (Станишич, 90), Коман, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария отчеты
Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
Атлична! Шейхи едут на йух!
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+2
Макс Максов
Якесь дежавю... Знову 1:0 і знову Коман)
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+1
VikyKrasotulechka90
Пока я жива.это дно никогда не выиграет лч!
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0
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