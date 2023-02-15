Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Был удивлен, что игроки ПСЖ так пассивны»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал оценку первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в которой его подопечные победили в столице Франции со счетом 1:0.

«Мы очень хорошо играли в первые 25 минут и здорово контролировали ситуацию. И все же мы могли быть более нацеленными на ворота. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а «ПСЖ» предпочел отойти назад.

Я знал, что «ПСЖ» всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны, сидели так глубоко и вообще не планировали отбирать мяч», – признался Нагельсманн.