Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2023 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 февраля 2023, 17:10 |
663
0

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Битва грандов, ослабленных кадровыми потерями

13 февраля 2023, 17:10 |
663
0
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ФК ПСЖ

Во вторник, 14 февраля, в Париже на поле арены «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет принимать «Баварию». Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Французский клуб переживает непростой отрезок времени. В двух последних матчах команда проиграла «Марселю» (в Кубке Франции 1:2) и «Монако» (в чемпионате 1:3). И если в кубковом турнире уже ничего не вернуть, то в Лиге 1 парижане имеют 5 очков преимущества над командой Руслана Малиновского, которая идет второй.

Главное беспокойство для фанатов «ПСЖ» – травма ведущего игрока команды Киллиана Мбаппе, который повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье». Ранее сообщалось, что он еще как минимум неделю не сможет играть, хотя в понедельник француз уже работал в основной группе. Также только в понедельник к тренировкам вернулся Лионель Месси, который повредил заднюю поверхность бедра.

Есть проблемы и у Ренату Санчеша, Марко Вератти, Норди Мукиеле и Преснеля Кимпембе. Вряд ли Кристофа Галтье сейчас может хоть что-то серьезно порадовать, но в матче с немцами смогут сыграть Серхио Рамос и Неймар, которые довольно быстро восстановились после повреждения приводящих мышц. Также выйдет на поле и Ашраф Хакими, участие которого было под вопросом. Злые языки поговаривали, что у французов недавно была еще и вспышка кишечного гриппа, а после поражения от «Монако» Неймар поссорился с советником клуба по футбольным вопросам Луишем Кампушем. В общем, есть много вопросов, которые нужно решить до матча.

Бавария

Мюнхенский клуб перетерпел серию ничейных матчей в Бундеслиге, начав в феврале стабильно побеждать с уверенным счетом. В трех последних матчах парни Юлиана Нагельсманна одолели «Майнц», «Вольфсбург» и «Бохум» с общим счетом 10:2. Соперники, конечно, не ровня ПСЖ, но настроение у игроков «Баварии» заметно улучшилось после небольшого кризиса в результатах.

Ситуация в чемпионате напряженная, «Унион» и «Боруссия» Дортмунд на расстоянии одной потери очков, сражение на внутренней арене предстоит серьезное. Все три претендента на чемпионство вышли в весеннюю часть еврокубков, поэтому у всех позиция более-менее равная.

Ситуация с травмированными в «Баварии» тоже не из лучших. Во вторник на поле не смогут выйти Садио Мане, Мануэль Нойер, Люка Эрнандес и Нуссаир Мазрауи.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Верратти, Перейра, Солер, Неймар, Месси, Мбаппе.

«Бавария»: Зоммер – Канселу, Павар, де Лигт, Дэйвис, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Сане, Мюллер.

14 февраля, вторник

ПСЖ – Бавария
Париж. «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
ПСЖ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Судья: Майкл Оливер
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Никлас ЗЮЛЕ: «Челси? Не считаем себя аутсайдерами»
Грэм ПОТТЕР: «Мы способны обыграть Боруссию»
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Айнтрахт так же силен, как и мы»
прогнозы Лига чемпионов прогнозы на футбол ПСЖ ПСЖ - Бавария Бавария
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 13 февраля 2023, 14:12 3
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

13 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
Футбол | 13 февраля 2023, 12:46 21
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго

Sport.ua – о подготовке «горняков» к первому официальному поединку в новом году

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Футбол | 12.02.2023, 21:24
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украины
Футбол | 13.02.2023, 17:43
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украины
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украины
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 13.02.2023, 17:20
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
11.02.2023, 17:15 15
Футбол
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
11.02.2023, 22:59 10
Футбол
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
13.02.2023, 04:55 1
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности