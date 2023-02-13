Во вторник, 14 февраля, в Париже на поле арены «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет принимать «Баварию». Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Французский клуб переживает непростой отрезок времени. В двух последних матчах команда проиграла «Марселю» (в Кубке Франции 1:2) и «Монако» (в чемпионате 1:3). И если в кубковом турнире уже ничего не вернуть, то в Лиге 1 парижане имеют 5 очков преимущества над командой Руслана Малиновского, которая идет второй.

Главное беспокойство для фанатов «ПСЖ» – травма ведущего игрока команды Киллиана Мбаппе, который повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье». Ранее сообщалось, что он еще как минимум неделю не сможет играть, хотя в понедельник француз уже работал в основной группе. Также только в понедельник к тренировкам вернулся Лионель Месси, который повредил заднюю поверхность бедра.

Есть проблемы и у Ренату Санчеша, Марко Вератти, Норди Мукиеле и Преснеля Кимпембе. Вряд ли Кристофа Галтье сейчас может хоть что-то серьезно порадовать, но в матче с немцами смогут сыграть Серхио Рамос и Неймар, которые довольно быстро восстановились после повреждения приводящих мышц. Также выйдет на поле и Ашраф Хакими, участие которого было под вопросом. Злые языки поговаривали, что у французов недавно была еще и вспышка кишечного гриппа, а после поражения от «Монако» Неймар поссорился с советником клуба по футбольным вопросам Луишем Кампушем. В общем, есть много вопросов, которые нужно решить до матча.

Бавария

Мюнхенский клуб перетерпел серию ничейных матчей в Бундеслиге, начав в феврале стабильно побеждать с уверенным счетом. В трех последних матчах парни Юлиана Нагельсманна одолели «Майнц», «Вольфсбург» и «Бохум» с общим счетом 10:2. Соперники, конечно, не ровня ПСЖ, но настроение у игроков «Баварии» заметно улучшилось после небольшого кризиса в результатах.

Ситуация в чемпионате напряженная, «Унион» и «Боруссия» Дортмунд на расстоянии одной потери очков, сражение на внутренней арене предстоит серьезное. Все три претендента на чемпионство вышли в весеннюю часть еврокубков, поэтому у всех позиция более-менее равная.

Ситуация с травмированными в «Баварии» тоже не из лучших. Во вторник на поле не смогут выйти Садио Мане, Мануэль Нойер, Люка Эрнандес и Нуссаир Мазрауи.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Верратти, Перейра, Солер, Неймар, Месси, Мбаппе.



«Бавария»: Зоммер – Канселу, Павар, де Лигт, Дэйвис, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Сане, Мюллер.

14 февраля, вторник