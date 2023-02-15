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Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2023, FT 0 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:50
2553
0

ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:50
2553
0
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».

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Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.

События матча

90’
Бенжамен Павар (Бавария) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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Лионель Месси Неймар Бавария Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария видео голов и обзор Кингсли Коман
Источник Sport.ua
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