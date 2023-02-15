Лига чемпионов15 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:50
2553
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ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
15 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:50
2553
0
Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».
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Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.
События матча
90’
Бенжамен Павар (Бавария) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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