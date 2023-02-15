Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.