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ПСЖ
14.02.2023 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:34
112
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ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:34
112
0
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
twitter.com/FCBayern

Во вторник, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Бавария». Поединок пройдет в Париже на «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники встречались друг с другом 12 раз и еще не завершали свои очные дуэли вничью. Предыдущее противостояние ПСЖ и «Баварии» состоялось в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Тогда команды обменялись победами (парижане выиграли 3:2 в Мюнхене, мюнхенцы одолели хозяев поля в Париже – 1:0), а в следующую стадию благодаря выездным голам прошли «красно-синие». В нынешнем сезоне ПСЖ и «Бавария» возглавляют свои национальные чемпионаты, хоть в последнее время и демонстрируют нестабильные результаты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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