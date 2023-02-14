Днепр-1 накануне евровесны: сохранили Довбика, но нет глубины состава

Лидер чемпионата Украины первым из отечественных коллективов вышел из отпуска. Уже седьмого января «Днепр-1» отбыл в Турцию на учебно-тренировочные сборы. Таковых было сразу два: с 8-го по 21-е января и с 25-го января по 7-е февраля.

Уже в Турции к команде присоединились легионеры – как старожилы, так и новички.

Изначально в списке футболистов «Днепра-1», отбывших в Турцию, было 29 фамилий. Однако в течение месяца работы этот список претерпел серьезные изменения.

Изменения эти связаны, в первую очередь, с пертурбациями касаемо возможных новичков команды из «Металлиста». На сбор с днепрянами в Белек прибыли сразу шестеро харьковчан: Костик, Порох, Клименчук, Прядун, Танковский и Пидлепенец. Но в итоге в расположении «Днепра-1» из харьковского «десанта» по итогам первого сбора осталось лишь двое последних. Да и то – пока что непонятно, в каком качестве: ни Танковский, ни Пидлепенец на данный момент контракты с клубом из Днепра не подписали.

А вот первым новобранцем команды стал бывший защитник «Вереса» Евгений Пасич. За этот трансфер клуб из Ровно получил 150 тысяч евро.



СК Днепр-1. Евгений Пасич

Еще накануне вылета в Турцию было известно о двух потерях «Днепра-1»: команду покинули Громов и Бузанелло. Интересно, что Артем перебрался в кипрский АЕК из Ларнаки – команду, с которой днепряне в прошлом году играли в квалификации Лиги Европы, а 16 февраля нынешнего года сыграют в первом раунде плей-офф Лиги Конференций.

По итогам работы на первом турецком сборе, ряды «Днепра-1» снова поредели. Команду покинули ветераны: защитник Логинов, ушедший в аренду в «Александрию», и голкипер Юрчук, ушедший во «Львов» в качестве свободного агента.

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Еще перед началом первого турецкого сбора главный тренер «днепрян» Александр Кучер отметил, что «нам хочется усилиться, поэтому нужны новые футболисты. Это от нас требует и турнирное положение, и наш будущий график. Ведь для того, чтобы играть на два фронта, нужно иметь два состава, чтобы была ротация».

В качестве усиления, окромя упомянутых выше Пасича и частично Танковского и Пидлепенца, Кучер получил троих легионеров.

Контракты с «Днепром-1» подписали костариканский защитник Рональд Матаритта, успевший сыграть за свою национальную сборную на недавнем Мундиале в Катаре, а также два бразильца – защитник Хайнер и полузащитник Жоау Пеглоу.



СК Днепр-1. Рональд Матаритта

Оценивая уровень подготовки новичков после первого сбора (кроме Матаритты – тот присоединился уже на втором этапе подготовки), наставник «днепрян» отметил, что «они всего три дня с командой и им еще тяжело, ведь они находятся на разных стадиях подготовки».

На втором сборе «Днепр-1» уже полностью работал над игровыми связками и внедрением новичков в структуру игры, ибо больше новобранцев не было.

Заканчивая кадровый вопрос, нельзя не упомянуть тему Довбика. Наряду с «горняком» Мудриком, ушедшим в межсезонье в «Челси», главный форвард «днепрян» был одним из самых востребованных украинцев за рубежом. Во всяком случае, интерес к фактурному нападающему «Днепра-1» проявляли многие зарубежные клубы. В частности, из Италии, Испании и Англии.

Но то ли предлагали мало, то ли руководство днепровского клуба намерено во что бы то ни стало сохранить у себя игрока, но факт остается фактом: Довбик никуда не ушел из команды, и вторую часть сезона проведет в команде Кучера. Где он окажется впоследствии, ведь его контракт с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года, можно только догадываться. Но сейчас имеем то, что имеем.

Неоспоримым плюсом можно считать и то, что клубу удалось сохранить еще двух очень важных исполнителей – Сватка и Пихаленка. Капитан продлил контракт с «днепрянами» на три года, а опорный полузащитник тоже решил остаться в команде, несмотря на интерес со стороны своего бывшего клуба – «Шахтера».

Итожа весь турецкий сбор, Александр Кучер высказался достаточно дипломатично относительно трансферной политики клуба нынешней зимой: «то, что мы могли сделать – мы сделали, кого удалось подписать, а кого – нет. Будем работать с исполнителями, которые у нас есть. У нас хороший коллектив и хорошие ребята, так что будем работать и выкладываться по максимуму».

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Изначально «Днепр-1» на сборах в Турции планировал провести семь спаррингов. Но программу-минимум удалось даже перевыполнить: провели восемь контрольных поединков.

По-настоящему серьезных оппонентов у нашей команды на сборах не было. Может, они и не нужны, ведь на тот момент решаются отнюдь не турнирные, а иные задачи.

На сборах «Днепр-1» одержал пять побед: над узбекским «Пахтакором» (3:0), армянским «Пюником» (3:1), словенской «Мурой» (2:1), казахским «Атырау» (1:0) и латвийской «Аудой» (5:1).

Вничью были сыграны два матча – против динамовцев из Тбилиси (3:3) и «Сутьески» из Черногории (0:0).

Проиграли лишь один поединок – польскому «Ракуву» (1:3).

Наверняка настоящим «маркером», показывающим уровень готовности «днепрян» к поединку ЛК против киприотов, стала последняя игра на турецкой земле – против обладателя Кубка Латвии «Ауды».

В том поединке впервые вышел в основе костариканец Матаррита – на позиции левого защитника. В первой половине сезона за левую бровку «днепрян» отвечал алжирец Амаш, но практически все зимнее межсезонье ходили упорные слухи, что он хочет покинуть команду. Так ли это – сказать сложно.

Сыграли со стартовых минут и двое бразильских легионеров – правый защитник Хайнер и левый вингер Пеглоу.

Латиноамериканцев (в воротах сыграл бразилец Валеф, окончательно застолбивший за собой «первый номер») в центре защиты разбавили двое украинцев – Сваток и Сарапий.

В опорной зоне – безальтернативный Пихаленок. И Бабенко ему в помощь. Харьковчанин Танковский тоже неплохо выглядел на сборах, но пока что непонятно, останется ли он в команде.

Среди «креативных» полузащитников – достаточно хороший выбор: Когут, Гуцуляк, Пеглоу, Рубчинский, Назаренко.



СК Днепр-1. Артем Довбик

А вот Довбик остается фактически единственным номинальным форвардом «Днепра-1» накануне возобновления сезона. Харьковчанин Прядун не подошел команде, а других нападающих в Турции не просматривали.

Это хорошо, что в команде есть такой надежный, проверенный забивной футболист. Но если вдруг травма или дисквалификация, что тогда делать?

Похоже, слова Кучера, сказанные еще накануне первого турецкого сбора о двух равноценных составах, так и остались словами. «Днепру-1» удалось сохранить своих лидеров, удалось точечно усилиться (хотя настоящий уровень новобранцев покажут лишь официальные матчи), но вот о глубине состава говорить пока что не приходится. А как раз этой самой глубины и не хватило команде в конце первой половины сезона.

Будут и дальше наступать на те же грабли?