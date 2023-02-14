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Милан
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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:01
408
0

Одного хватило. Милан обыграл Тоттенхэм в первой игре 1/8 финала ЛЧ

Команды выяснили отношения в Италии, впереди – игра в Англии

14 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:01
408
0
Одного хватило. Милан обыграл Тоттенхэм в первой игре 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором выяснили отношения «Милан» и лондонский «Тоттенхэм».

Для «россонери» это была, по сути, историческая игра, ведь они 9 лет не играли в плей-офф Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 7-й минуте поединка автором единственного гола стал испанский полузащитник «Милана» Браим Диас.

8 марта в Лондоне команды проведут ответный матч.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первая игра

«Милан» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Браим Диас, 7 (1:0).

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90+1).

«Тоттенхэм»: Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.

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Лига чемпионов Милан
Источник Sport.ua
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