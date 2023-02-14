Одного хватило. Милан обыграл Тоттенхэм в первой игре 1/8 финала ЛЧ
Команды выяснили отношения в Италии, впереди – игра в Англии
В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором выяснили отношения «Милан» и лондонский «Тоттенхэм».
Для «россонери» это была, по сути, историческая игра, ведь они 9 лет не играли в плей-офф Лиги чемпионов.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 7-й минуте поединка автором единственного гола стал испанский полузащитник «Милана» Браим Диас.
8 марта в Лондоне команды проведут ответный матч.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первая игра
«Милан» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: Браим Диас, 7 (1:0).
«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90+1).
«Тоттенхэм»: Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«факел» и «енисей» просто побоялись?
Футболисты «Миная» ответили: Слава Украине! И потушили ему свет