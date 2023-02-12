14 февраля на Сан-Сиро пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Милан

Клуб при Стефано Пиоли прибавил, причем очень резко - чего стоит прошлогоднее «скудетто», первое за десятилетие! Кроме того, после долгой паузы команда смогла дважды кряду сыграть в Лиге чемпионов. И осенью, со 2-й попытки, смогли выйти из группы. Пусть даже там был не самый сложный набор соперников - «Ред Булл» (Зальцбург), «Динамо» (Загреб) и «Челси». Англичанам проиграли оба поединка, но, закончив победами над австрийцами и хорватами, итальянцы все-таки прошли в плей-офф. Неплохими, пусть и не блестящими, были результаты «красно-черных» и на внутренней арене. Но после паузы, зимой, они откровенно потеряли игру. Уже оформлен вылет из кубка, а в Суперкубке было 0-3 с «Интером». В Серии А вышло настоящее пике в виде затяжной серии без побед. Только 1-0 с «Торино» прервало эту полосу в прошлую пятницу.

Тоттенхэм

Команда может удивить даже сама себя. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Чего стоят зимние противостояния против «Манчестер Сити», когда сначала уступили чемпиону, хотя к перерыву забили 2 безответных мяча. Зато потом за счет единственного гола Кейна взяли реванш над «горожанами» дома. Но что толку, если потом были 1-4 с «Лестером»? Нестабильно, но в итоге успешно, играли подопечные Антонио Конте после долгожданного возвращения в Лигу чемпионов. Со «Спортингом», например, набрали всего 1 очко. Но за счет неплохих результатов с «Айнтрахтом» и, главное, паре побед над «Марселем» получилось пройти в плей-офф. Все окончательно решились только в 6-м туре, во Франции, где хозяева открыли счет «в раздевалку», но Хейбьерг на 95-й минуте оформил итоговые волевые 2-1 в пользу англичан.

Статистика личных встреч

В официальных поединках клубы играли в Кубке УЕФА в 1972-м году и в Лиге чемпионов-2011. Оба раза англичане выигрывали 1 матч и сводили вничью 2-й.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары равными. С учетом того, что это только 1-й поединок и все решится в «ответке», рекомендуем ставить на «итого меньше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,88 по Parimatch.