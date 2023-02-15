ПИОЛИ: «Милан мог забить второй мяч. У нас были хорошие моменты»
Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч - у нас были хорошие моменты. Я определенно доволен игрой, но это только первый матч, и следующий поединок, безусловно, будет сложнее».
Полузащитник Милана Браим Диас:
«Очень рад голу и, особенно, победе. Важно, что создали задел для ответного матча. Мы заслужили это. Болельщики были на высоте: просто посмотрите на них, послушайте. Мы не фавориты. Сейчас сосредоточимся на чемпионате, а затем отправимся в Лондон [8 марта]».
Нападающий Милана Оливье Жиру:
«Мы выполнили свою задачу в первом матче. Есть даже ощущение, что мы могли забить второй гол».
Лучший игрок матча Рафаэл Леау: «Я знал, что должен атаковать свободные зоны, мы работали над ним в течение недели. Это матч Лиги чемпионов, я хотел насладиться игрой».
Рафаэл Леау получил награду Лучшему игроку матча. «Он неизменно был опасен, когда подбирал мяч и устремлялся в атаку», – отметили технические наблюдатели УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футболисты «Миная» очистили турецкий курорт от рашистского «шинника»