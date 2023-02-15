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Лига Чемпионов
Милан
14.02.2023, FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 07:44
385
0

ПИОЛИ: «Милан мог забить второй мяч. У нас были хорошие моменты»

Главный тренер «Милана»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

15 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 07:44
385
0
ПИОЛИ: «Милан мог забить второй мяч. У нас были хорошие моменты»
УЕФА. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч - у нас были хорошие моменты. Я определенно доволен игрой, но это только первый матч, и следующий поединок, безусловно, будет сложнее».

Полузащитник Милана Браим Диас:

«Очень рад голу и, особенно, победе. Важно, что создали задел для ответного матча. Мы заслужили это. Болельщики были на высоте: просто посмотрите на них, послушайте. Мы не фавориты. Сейчас сосредоточимся на чемпионате, а затем отправимся в Лондон [8 марта]».

Нападающий Милана Оливье Жиру:

«Мы выполнили свою задачу в первом матче. Есть даже ощущение, что мы могли забить второй гол».

Лучший игрок матча Рафаэл Леау: «Я знал, что должен атаковать свободные зоны, мы работали над ним в течение недели. Это матч Лиги чемпионов, я хотел насладиться игрой».

Рафаэл Леау получил награду Лучшему игроку матча. «Он неизменно был опасен, когда подбирал мяч и устремлялся в атаку», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

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Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Милан - Тоттенхэм Стефано Пиоли Браим Диас Оливье Жиру Рафаэл Леау лучший игрок
Источник УЕФА
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