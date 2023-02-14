12 февраля проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпонов, в котором «Милан» играет против «Тоттенхэма». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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«Милан» при Стефано Пиоли серьезно прибавил. Чего стоит прошлогоднее «скудетто», первое за десятилетие. Кроме того, после долгой паузы команда смогла дважды кряду сыграть в Лиге чемпионов. И осенью сумела выйти из группы. В соперниках были «Ред Булл Зальцбург», «Динамо» Загреб и «Челси». Англичанам проиграли оба поединка, но, закончив победами над австрийцами и хорватами, итальянцы все-таки прошли в плей-офф.

«Тоттенхэм» может удивить даже сам себя. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Чего стоят зимние противостояния против «Манчестер Сити», когда сначала уступили чемпиону, хотя к перерыву забили два безответных мяча. Зато потом за счет единственного гола Кейна взяли реванш над «горожанами» дома. Подопечные Антонио Конте после долгожданного возвращения вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Со «Спортингом» набрали всего 1 очко. Но за счет неплохих результатов с «Айнтрахтом» и пары побед над «Марселем» получилось пройти в плей-офф.

Милан – Тоттенхем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.