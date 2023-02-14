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Лига Чемпионов
Милан
14.02.2023 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 07:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 07:44
108
0

Милан – Тоттенхем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2023, 07:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 07:44
108
0
Милан – Тоттенхем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпонов, в котором «Милан» играет против «Тоттенхэма». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Милан» при Стефано Пиоли серьезно прибавил. Чего стоит прошлогоднее «скудетто», первое за десятилетие. Кроме того, после долгой паузы команда смогла дважды кряду сыграть в Лиге чемпионов. И осенью сумела выйти из группы. В соперниках были «Ред Булл Зальцбург», «Динамо» Загреб и «Челси». Англичанам проиграли оба поединка, но, закончив победами над австрийцами и хорватами, итальянцы все-таки прошли в плей-офф.

«Тоттенхэм» может удивить даже сам себя. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Чего стоят зимние противостояния против «Манчестер Сити», когда сначала уступили чемпиону, хотя к перерыву забили два безответных мяча. Зато потом за счет единственного гола Кейна взяли реванш над «горожанами» дома. Подопечные Антонио Конте после долгожданного возвращения вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Со «Спортингом» набрали всего 1 очко. Но за счет неплохих результатов с «Айнтрахтом» и пары побед над «Марселем» получилось пройти в плей-офф.

Милан – Тоттенхем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Милан - Тоттенхэм смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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