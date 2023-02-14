Падение чемпиона: причины серьезного спада у Милана

В первой половине сезона «Милан» был не очень стабилен, но шансы на высокие места в Серии А сохранялись. «Интер» и «Ювентус» теряли очки, поэтому какое-то время у «россонери» была возможность побороться с «Наполи» за чемпионство в нынешней кампании. Однако после перерыва на чемпионат мира у «красно-черных» все пошло наперекосяк.

Три подряд поражения и серия из семи матчей без побед во всех турнирах отбросили команду Стефано Пиоли в борьбу за место в топ-4. Победа над «Торино» не является показательной в данном случае. «Милан» и так был не очень стабилен, а теперь окончательно забуксовал. И на это есть причины.

Травма основного голкипера

Майк Меньян перешел в «Милан» из «Лилля» летом 2021 года за 15 млн евро. Француз сразу полноценно заменил ушедшего в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. В свой первый сезон на «Сан-Сиро» он стал лучшим голкипером Серии А по «сухим» матчам, которых насчиталось 17.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Меньян внес огромный вклад в чемпионство «россонери». В текущем сезоне на его счету только 7 матчей в итальянском первенстве. Француз получил травму, из-за которой не играет с октября. Его заменяет Чиприан Тэтэрушану, но у него пока мало что получается.

Несмотря на большой опыт румынского вратаря, спасать команду удается нечасто. В текущем сезоне 36-летний голкипер пропустил уже 22 гола в 15-ти матчах Серии А. В среднем это 1,5 гола за игру, что довольно много.

В оправдание Тэтэрушану можно указать на то, что у «Милана» в целом большие проблемы в задней линии. Игроки обороны плохо справляются со стандартами и ошибаются в тех ситуациях, в которых раньше играли надежно. Вратарь не может положиться на защитников, а они не могут положиться на него. Проблема взаимосвязана.

Психологические проблемы

Неуверенные действия «россонери» вполне можно связать и с психологическими проблемами. Результаты давят на любую команду, а у «красно-черных» они далеки от идеальных. В 2023-м году «Милан» уже трижды проиграл разгромно.

«Россонери» уступили «Лацио» (0:4) и «Сассуоло» (2:5), а также проиграли «Интеру» матч за Суперкубок Италии (0:3). После этого было еще одно поражение от «нерадзурри», но уже с минимальным счетом. Постоянные потери очков, вылет из Кубка Италии на ранней стадии и 2 подряд проигранных дерби не вселяют в команду уверенность.

«Милан больше не является командой. Они выиграли скудетто, играя в качестве команды, но теперь потеряли эти характеристики. Такое может случиться. Работая с молодежью, нужно быть терпеливым. Эти молодые ребята оказались в особом положении: выиграв заслуженно скудетто, они внезапно очутились на главной сцене. Это может дестабилизировать», – сказал экс-наставник «красно-черных» Арриго Сакки.

Пиоли подтвердил, что команда теряет уверенность:

«Многие аспекты не работают, как ментальные, так и тактические. Негативные результаты в последних матчах забрали нашу уверенность и убеждение в своих силах. Мы не столь зрело смотримся с некоторыми травмированными футболистами и другими игроками, которые находятся не в лучшей форме. Мы должны начать все сначала», – сказал главный тренер «Милана».

Спад у важных игроков

В первую очередь это касается французов – Тео Эрнандеса и Оливье Жиру. Оба приехали из чемпионата мира явно не в лучшей форме. В трех последних сезонах Тео набирал минимум 10 очков по системе гол+пас в Серии А. В нынешней кампании на счету 25-летнего фулбека только 2 забитых мяча и 3 ассиста.

В 2023-м году француз отличился только одним результативным действием, хотя почти в каждом матче проводит на поле 90 минут. Низкая эффективность Эрнандеса плохо отражается в первую очередь на атакующем потенциале команды, поскольку из его фланга всегда исходило много опасностей для соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру (слева) празднует взятие ворот соперника

То же самое касается Жиру. При длительном отсутствии Златана Ибрагимовича француз должен быть стать главной ударной силой «россонери», но у него не всегда получается действовать эффективно. После возвращения из чемпионата мира 36-летний нападающий забил только 2 гола.

В чемпионском для «красно-черных» сезоне Жиру стал лучшим бомбардиром команды. В нынешней кампании он часто бьет мимо ворот (уже 26 раз). Больше промахивается только Лаутаро Мартинес (33 удара), но при этом форвард «Интера» забил в 2 раза больше мячей, чем Жиру. Впрочем, авторами голевой атаки в матче против «Торино» стали как раз Эрнандес и Жиру, так что может все еще вернется на круги своя.

Провальные трансферы

Минувшим летом «Милан» потратил на трансферы 46 млн евро. 32 миллиона из этой суммы ушло на подписание Шарля де Кетеларе из «Брюгге». В прошлом сезоне бельгиец забил 14 мячей в родном чемпионате, после чего к нему начал появляться интерес со стороны топ-клубов.

«Россонери» опередили всех и заполучили перспективного игрока, но ему никак не удается раскрыться в итальянском чемпионате. В текущем сезоне Серии А 21-летний хавбек отличился только одной результативной передачей в 18-ти матчах. Это очень слабый показатель результативности для атакующего полузащитника.

Остальные трансферы пока тоже не оправдали себя. Арендованный у «Барселоны» защитник Сержиньо Дест не стал серьезным усилением для «красно-черных». Американец проводит на поле всего 40 минут за матч. Аренда выглядит бессмысленной для футболиста, поскольку в каталонском клубе он играл больше.

То же самое касается Дивока Ориги. Бельгиец уходил из «Ливерпуля» за игровым временем и голами, а в «Милане» у него нет ни того, ни другого. Пока, как сказал Пиоли, у команды мало что получается. Конечно, о защите титула речь уже не идет, но спасти сезон еще можно.

Текст: meta.ua/sport