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Динамо Киев
14.02.2023, FT 0 : 1
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 14 февраля 2023, 18:05
3291
8

Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору

Киевлянам не удалось забить

14 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 14 февраля 2023, 18:05
3291
8
Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Турции провело очередной спарринг, а соперником был «Пахтакор» из Узбекистана. Наставником команды является экс-игрок киевлян Максим Шацких.

Команда Мирчи Луческу потерпела поражение со счетом 0:1, единственный гол забил Ханданов.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Лиепаи» 17 февраля.

Динамо - Пахтакор 0:1
Гол: Ханданов, 35

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 65) – Малыш (Гусев, 65), Попов (Сирота, 65), Дячук (Боль, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65) – Сидорчук (Андриевский, 65), Яцык (Царенко, 65), Шепелев (Лонвейк, 65), Караваев (Бенито, 65), Волошин (Кабаев, 65) – Супряга (Гармаш, 65).

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Динамо Киев Пахтакор контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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aleks8-48
Днепр-1 этот Пахтакор обыграл играючись 3:0. 
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+1
SergRV
Давненько я не слышал про матч с Пахтакором.
Жаль, что проиграли, но я все равно рад такой встрече!
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+1
Gargantua
как бы уже пора наигрывать основу.
а мы в каждом матче видим калейдоскоп.
хотя конечно травмированых много.
Шапаренко так и не в строю, Буяльский лечится, да еще и Тымчик с Ванатом. а Диалло в сборной.
но чемпионат уже не за горами, пора стабилизировать состав. 
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+1
mayakovskiy1
Как только не против охранников отеля сразу влет. Надо Мирче снова тех титанов из 3 лиги Румынии позвать 
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0
Vytas Meskauskas
На сегодня Пахтакор сильнее ДК
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0
Calm
Молодці
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-1
BestOf
Ничего страшного ,ну проиграли  соперник был очень серьезный ,и это только третье поражение в сухую на сборах ,все хорошо ,будет ещё лучше 
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-1
donnerwetter
Было такое впечатление, что это матч УПЛ.   Вроде Динамо - Львов.  Хлопкоробы играли без замен (вроде бы) сразу против двух Динам.  И их состав комментатор Зверов прекрасно назвал. А тут их нема. Ну и Зверов молодец по части что касается любого игрока любого состава Динамо.
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-1
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