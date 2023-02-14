Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору

«Динамо» на сборе в Турции провело очередной спарринг, а соперником был «Пахтакор» из Узбекистана. Наставником команды является экс-игрок киевлян Максим Шацких.

Команда Мирчи Луческу потерпела поражение со счетом 0:1, единственный гол забил Ханданов.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Лиепаи» 17 февраля.

Динамо - Пахтакор 0:1

Гол: Ханданов, 35

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 65) – Малыш (Гусев, 65), Попов (Сирота, 65), Дячук (Боль, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65) – Сидорчук (Андриевский, 65), Яцык (Царенко, 65), Шепелев (Лонвейк, 65), Караваев (Бенито, 65), Волошин (Кабаев, 65) – Супряга (Гармаш, 65).