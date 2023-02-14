Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Турции уступило «Пахтакору» со счетом 0:1. Тренером команды из Узбекистана является экс-игрок киевлян Максим Шацких.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 17 февраля против «Лиепаи».