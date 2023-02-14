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Динамо Киев
14.02.2023, FT 0 : 1
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:32
1047
0

Динамо – Пахтакор – 0:1. Киевляне проиграли команде Шацких. Обзор матча

Фрагменты контрольного матча

14 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:32
1047
0
Динамо – Пахтакор – 0:1. Киевляне проиграли команде Шацких. Обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Турции уступило «Пахтакору» со счетом 0:1. Тренером команды из Узбекистана является экс-игрок киевлян Максим Шацких.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 17 февраля против «Лиепаи».

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пахтакор.
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Динамо Киев Пахтакор Максим Шацких контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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