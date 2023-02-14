Динамо Киев

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14.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:32
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Динамо – Пахтакор – 0:1. Киевляне проиграли команде Шацких. Обзор матча
Фрагменты контрольного матча
14 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:32
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«Динамо» на сборе в Турции уступило «Пахтакору» со счетом 0:1. Тренером команды из Узбекистана является экс-игрок киевлян Максим Шацких.
Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 17 февраля против «Лиепаи».
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пахтакор.
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