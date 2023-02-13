Динамо Киев

Во вторник, 14 февраля, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции померится силами с командой «Пахтакор» из Ташкента. Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» в рамках подготовки к весенней части сезона провело уже восемь контрольных спаррингов, в которых добилось пяти побед, 1 раз сыграло вничью и дважды проиграло.

В первом зимнем товарищеском матче подопечные Мирчи Луческу со счетом 0:4 проиграли венскому «Рапиду». Игра состоялась 24 января. А через четыре дня «Динамо» уступило словенскому «Марибору» – 0:2. Затем состоялась ничья 2:2 в поединке с австрийской «Аустрией» из Лустенау. Эта встреча была проведена 31 января.

А вот с приходом февраля у динамовцев изменились и результаты в спаррингах. На данный момент они в пяти февральских товарищеских поединках добились пяти побед с общим счетом 14:1. При этом в четырех последних матчах киевляне голов не пропускали. В этих встречах они поочередно обыграли румынский клуб «Униря Деж» (5:1), датский «Вайле» (2:0), македонские клубы «Шкендия» (1:0) и «Силекс» (4:0), а также румынскую «Политехнику Яссы» (2:0).

Пахтакор

«Пахтакор» из Ташкента, возглавляет который экс-нападающий киевского клуба Максим Шацких, в ходе зимнего межсезонья провел пять контрольных поединков. В них «хлопкоробы» трижды победили и два раза проиграли.

Как и киевские динамовцы, ташкентцы начали спарринги с неудач – проиграли 0:3 «Днепру-1», а затем со счетом 1:2 уступили «Вадуцу» из Лихтенштейна. После этого «Пахтакор» переключился на победную серию – обыграл со счетом 1:0 сербскую «Младость» и грузинский клуб «Самгурали», а затем разгромил «Шкупи» из Македонии (4:1).

«Пахтакор», напомним, является действующим чемпионом Суперлиги Узбекистана. В сезоне-2022 он финишировал первым, набрав 54 очка после 26 игр. Ташкентцы лишь на один пункт опередили «Навбахор» из Намангана, который занял второе место.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева – киевские динамовцы – смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

14 февраля, вторник