Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Пахтакор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.02.2023 16:00 - : -
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2023, 14:30
547
1

Динамо – Пахтакор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

У киевлян идет серия из пяти побед, а у клуба из Ташкента – из трех

13 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2023, 14:30
547
1
Динамо – Пахтакор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

Во вторник, 14 февраля, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции померится силами с командой «Пахтакор» из Ташкента. Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» в рамках подготовки к весенней части сезона провело уже восемь контрольных спаррингов, в которых добилось пяти побед, 1 раз сыграло вничью и дважды проиграло.

В первом зимнем товарищеском матче подопечные Мирчи Луческу со счетом 0:4 проиграли венскому «Рапиду». Игра состоялась 24 января. А через четыре дня «Динамо» уступило словенскому «Марибору» – 0:2. Затем состоялась ничья 2:2 в поединке с австрийской «Аустрией» из Лустенау. Эта встреча была проведена 31 января.

А вот с приходом февраля у динамовцев изменились и результаты в спаррингах. На данный момент они в пяти февральских товарищеских поединках добились пяти побед с общим счетом 14:1. При этом в четырех последних матчах киевляне голов не пропускали. В этих встречах они поочередно обыграли румынский клуб «Униря Деж» (5:1), датский «Вайле» (2:0), македонские клубы «Шкендия» (1:0) и «Силекс» (4:0), а также румынскую «Политехнику Яссы» (2:0).

Пахтакор

«Пахтакор» из Ташкента, возглавляет который экс-нападающий киевского клуба Максим Шацких, в ходе зимнего межсезонья провел пять контрольных поединков. В них «хлопкоробы» трижды победили и два раза проиграли.

Как и киевские динамовцы, ташкентцы начали спарринги с неудач – проиграли 0:3 «Днепру-1», а затем со счетом 1:2 уступили «Вадуцу» из Лихтенштейна. После этого «Пахтакор» переключился на победную серию – обыграл со счетом 1:0 сербскую «Младость» и грузинский клуб «Самгурали», а затем разгромил «Шкупи» из Македонии (4:1).

«Пахтакор», напомним, является действующим чемпионом Суперлиги Узбекистана. В сезоне-2022 он финишировал первым, набрав 54 очка после 26 игр. Ташкентцы лишь на один пункт опередили «Навбахор» из Намангана, который занял второе место.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева – киевские динамовцы – смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

14 февраля, вторник

Динамо – Пахтакор
Турция. Mardan Stadium. 16:00
ТВ-трансляция – YouTube-канал «Динамо» Киев
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия в первом матче игрового дня проиграла Пюнику
СИДОРЧУК: «Смотрел фильм о Стусе и прозрел, как это возможно вообще»
прогнозы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Пахтакор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Футбол | 12 февраля 2023, 17:30 16
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян

Деньги не пахнут

Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона
Футбол | 13 февраля 2023, 11:26 0
Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона
Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона

Евгений все же станет игроком спортклубовцев

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Футбол | 12.02.2023, 21:24
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
Футбол | 13.02.2023, 13:11
Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Футбол | 13.02.2023, 04:55
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Будет ли реванш за 0:5 в чемпионском 1975 году?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 22
Футбол
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 40
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 17
Бокс
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
11.02.2023, 10:05
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 19
Футбол
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 13
Теннис
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности