Динамо Киев

14 февраля «Динамо» сыграет очередной матч на сборе в Турции. Соперником по контрольной встрече будет команда «Пахтакор» из Узбекистана.

Тренером «Пахтакора» является экс-игрок «Динамо» Максим Шацких. Киевляне в последних пяти встречах на сборе забили 14 голов и пропустили только один мяч.