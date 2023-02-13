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Динамо Киев
14.02.2023 16:00 - : -
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 15:11 |
424
0

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча пройдет 14 февраля, старт в 16:00

13 февраля 2023, 15:11 |
424
0
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

14 февраля «Динамо» сыграет очередной матч на сборе в Турции. Соперником по контрольной встрече будет команда «Пахтакор» из Узбекистана.

Тренером «Пахтакора» является экс-игрок «Динамо» Максим Шацких. Киевляне в последних пяти встречах на сборе забили 14 голов и пропустили только один мяч.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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