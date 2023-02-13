Динамо Киев

Товарищеские матчи
14.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 15:11 |
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Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Встреча пройдет 14 февраля, старт в 16:00
13 февраля 2023, 15:11 |
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14 февраля «Динамо» сыграет очередной матч на сборе в Турции. Соперником по контрольной встрече будет команда «Пахтакор» из Узбекистана.
Тренером «Пахтакора» является экс-игрок «Динамо» Максим Шацких. Киевляне в последних пяти встречах на сборе забили 14 голов и пропустили только один мяч.
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