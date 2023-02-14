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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:33
2916
0

Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»

Официальное заявление закарпатского клуба

14 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:33
2916
0
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
ФК Минай

Футбольный клуб «Минай» выступил с официальным заявлением касаемо выигранной у российского «Шинника» массовой драки по правилам «стенка на стенку».

«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла потасовка с участием ФК «Минай» и представителей страны 404 – ярославского «Шиника.

Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей «Шиника» и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных составах. Количество пострадавших со стороны «Шиника» лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как «бросают».

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Перед началом сборов главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шиник» согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны.

14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку».

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война
Источник ФК Минай
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