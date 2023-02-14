Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции

Стало известно имя футболиста «Миная», сделавшего замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы.

Русский был выпивший и откровенно хамил. Он не стал извиняться и его просто прибил футболист «Миная».

По данным источника, это был форвард закарпатской команды Даниил Колесник.

Напомним, затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителем «Миная». И этот разговор опять же привел к драке.

Драка происходила под музыку «Поможет ВСУ!». В отеле на лицах россиян были видны следы боя.