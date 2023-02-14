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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 13:02 | Обновлено 14 февраля 2023, 13:14
5332
2

Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции

Даниил Колесник отличился благородным поступком

14 февраля 2023, 13:02 | Обновлено 14 февраля 2023, 13:14
5332
2
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
ФК Минай. Даниил Колесник

Стало известно имя футболиста «Миная», сделавшего замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы.

Русский был выпивший и откровенно хамил. Он не стал извиняться и его просто прибил футболист «Миная».

По данным источника, это был форвард закарпатской команды Даниил Колесник.

Напомним, затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителем «Миная». И этот разговор опять же привел к драке.

Драка происходила под музыку «Поможет ВСУ!». В отеле на лицах россиян были видны следы боя.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Даниил Колесник
Источник Бомбардир
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olex.mykhailov
Гарно мати й батько виховали сина молодець!!!!!!
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+4
Игорь Плахтий
тепер доведеться вболівати за Мінай
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+1
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