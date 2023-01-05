Костюк обыграла русскую казашку, Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 января.

1. Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии. Украинка обыграла чемпионку Уимблдона-2022.

2. Будивельник одержал третью победу в Европейской северной баскетбольной лиге. Киевский клуб выиграл у эстонской команды «Талтех» со счетом 73:59.

3. Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось? Криштиану был дисквалифицирован в МЮ, когда выбил из рук фаната телефон.

4. Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику. Похоже, «Шахтеру» таки удастся организовать трансферный спор между топ-клубами за своего таланта.

5. Малиновский хочет в АПЛ, Тоттенхэм не желает платить за возрастных игроков. «Аталанте» нужно снизить цену.

6. Мудрик может остаться в Шахтере до лета, если за него не предложат €100 млн. «Шахтер» не собирается идти на уступки.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Первый зимний новичок. Днепр-1 подписал Евгения Пасича. Контракт с игроком заключен сроком на полтора года.

8. Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси. Роналду – недосягаем.

9. Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату. «Синие» пытаются перебить предложение «Арсенала».

10. Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка. За Пасича ориентировочно отдали 150 тысяч евро.