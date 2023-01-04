Украина. Премьер лига04 января 2023, 18:11 |
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Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
За Пасича ориентировочно отдали 150 тысяч евро
04 января 2023, 18:11 |
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4 января лидер чемпионата Украины «Днепр-1» объявил о подписании контракта с крайним защитником «Вереса» Евгением Пасичем, который получил контракт до лета 2024 года.
Оба клуба сообщили, что это полноценный трансфер, однако сумму не назвали.
По информации Transfermarkt, «Днепр-1» выложил за 29-летнего игрока 150 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Пасич провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.
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