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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 18:11 |
1501
1

Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка

За Пасича ориентировочно отдали 150 тысяч евро

04 января 2023, 18:11 |
1501
1
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
ФК Верес

4 января лидер чемпионата Украины «Днепр-1» объявил о подписании контракта с крайним защитником «Вереса» Евгением Пасичем, который получил контракт до лета 2024 года.

Оба клуба сообщили, что это полноценный трансфер, однако сумму не назвали.

По информации Transfermarkt, «Днепр-1» выложил за 29-летнего игрока 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Пасич провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Источник Sport.ua
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