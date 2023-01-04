Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка

4 января лидер чемпионата Украины «Днепр-1» объявил о подписании контракта с крайним защитником «Вереса» Евгением Пасичем, который получил контракт до лета 2024 года.

Оба клуба сообщили, что это полноценный трансфер, однако сумму не назвали.

По информации Transfermarkt, «Днепр-1» выложил за 29-летнего игрока 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Пасич провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.