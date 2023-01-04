Малиновский хочет в АПЛ, Тоттенхэм не желает платить за возрастных игроков

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» вернулся к варианту подписания украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Сообщается, что сам игрок хочет перебраться в АПЛ уже в этом месяце.

Проблема остается той же, что и минувшим летом, когда лондонский клуб рассматривал возможность подписания Малиновского.

«Тоттенхэм» не собирается нарушать свою возрастную политику, когда клуб не платит большие суммы за игроков, которым около 30 лет или уже за 30.

Малиновскому исполнится 30 лет в мае, и если «Аталанта» не снизит свои трансферные аппетиты до 13-15 миллионов евро, то «Тоттенхэм» платить больше не будет.