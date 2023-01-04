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  4. Малиновский хочет в АПЛ, Тоттенхэм не желает платить за возрастных игроков
Англия
04 января 2023, 19:11 |
1383
2

Малиновский хочет в АПЛ, Тоттенхэм не желает платить за возрастных игроков

«Аталанте» нужно снизить цену

04 января 2023, 19:11 |
1383
2
Малиновский хочет в АПЛ, Тоттенхэм не желает платить за возрастных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» вернулся к варианту подписания украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Сообщается, что сам игрок хочет перебраться в АПЛ уже в этом месяце.

Проблема остается той же, что и минувшим летом, когда лондонский клуб рассматривал возможность подписания Малиновского.

«Тоттенхэм» не собирается нарушать свою возрастную политику, когда клуб не платит большие суммы за игроков, которым около 30 лет или уже за 30.

Малиновскому исполнится 30 лет в мае, и если «Аталанта» не снизит свои трансферные аппетиты до 13-15 миллионов евро, то «Тоттенхэм» платить больше не будет.

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Аталанта Тоттенхэм Руслан Малиновский
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Малиновский просто хочет играть, а будет это Тоттенхэм, Аталанта или другой середняк топ-лиги ему не важно. 
А еще, Тоттенхэму не то чтобы возрастной игрок не нужен, им не нужен баночник, который даже в основу Аталанты пробиться не может.
Малина, к сожалению, сдал уже как полгода-год. Это видно было и по игре сборной в отборе. Ни одной точной передачи, вообще бесполезный.
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