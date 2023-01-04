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04 января 2023, 09:15 |
741
0

Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси

Роналду – недосягаем

04 января 2023, 09:15 |
741
0
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Twitter. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом мира. После того, как он подписал контракт с »Аль-Насром», он гарантировал себе 214 миллионов долларов в год.

Второе, третье и четвертое место досталось представителям «ПСЖ»: Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Неймару соответственно. К слову, на пятом место расположился экс-игрока испанской Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас выступает за «Виссел Кобе».

Самые высокооплачиваемые футболисты мира:

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 214 миллионов долларов в год
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 63 миллиона долларов в год
  3. Лионель Месси («ПСЖ») – 41 миллион долларов в год
  4. Неймар («ПСЖ») – 37 миллионов долларов в год
  5. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 31 миллион долларов в год
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Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Андрес Иньеста Килиан Мбаппе зарплаты Аль-Наср Эр-Рияд ПСЖ Виссел Кобе
Источник Sport.ua
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