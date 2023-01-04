Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом мира. После того, как он подписал контракт с »Аль-Насром», он гарантировал себе 214 миллионов долларов в год.

Второе, третье и четвертое место досталось представителям «ПСЖ»: Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Неймару соответственно. К слову, на пятом место расположился экс-игрока испанской Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас выступает за «Виссел Кобе».

Самые высокооплачиваемые футболисты мира: