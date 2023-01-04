Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Роналду – недосягаем
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом мира. После того, как он подписал контракт с »Аль-Насром», он гарантировал себе 214 миллионов долларов в год.
Второе, третье и четвертое место досталось представителям «ПСЖ»: Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Неймару соответственно. К слову, на пятом место расположился экс-игрока испанской Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас выступает за «Виссел Кобе».
Самые высокооплачиваемые футболисты мира:
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 214 миллионов долларов в год
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 63 миллиона долларов в год
- Лионель Месси («ПСЖ») – 41 миллион долларов в год
- Неймар («ПСЖ») – 37 миллионов долларов в год
- Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 31 миллион долларов в год
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