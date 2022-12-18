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  4. Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?
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18 декабря 2022, 06:00 |
210
0

Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?

Главные новости за 18 декабря на Sport.ua

18 декабря 2022, 06:00 |
210
0
Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 декабря.

1. Переплавили серебро в бронзу. Хорватия добыла третье место на ЧМ-2022
Команда Златко Далича одолела главную сенсацию турнира – сборную Марокко

2А. Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока

2Б. ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Интересное заявление звездного французского форварда

3А. Калинина обыграла Таусон и завоевала трофей на турнире в Лиможе
Украинская теннисистка отлично выступила на турнире WTA 125 во Франции

3Б. Есть трофей! Костюк выиграла парный турнир серии WTA 125 во Франции
Украинка вместе с Оксаной Калашниковой в финале обыграла британский тандем

4. ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе
Команда проиграла решающий матч

5А. Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
Лучший результат сезона в личных гонках для Украины

5Б. Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Победительница спринта Анна Магнуссон вылетела за пределы топ-10

6. Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
Тете в январе может перебраться в чемпионат Италии

7А. Прометей одержал 12-ю победу и уверенно лидирует в Латвийско-Эстонской лиге
Украинская команда взяла верх над клубом «Огре» из Латвии со счетом 86:79

7Б. Прометей снова победил и остался лидером чешской Экстралиги
Подопечные Ивана Петкова на этот раз обыграли команду «Сокол» из города Фридек-Мистек

7В. Запорожский Мотор сыграл вничью в матче Второй Бундеслиги
Украинский клуб разошелся миром с немецкой командой «Гросвалльштадт»

8. На Мудрика хватит? Назван бюджет Арсенала на январские трансферы
У «канониров» будут деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

9. Экс-голкипер сборной Украины: «Инфантино – редкостный пи****с»
Рустам Худжамов резко высказался в сторону президента ФИФА

10. От Палермо до Баварии: клубное представительство в финалах чемпионатов мира
Блогер Sport.ua задался вопросом: игроки каких клубов были чаще в главных матчах ЧМ в ХХІ веке?

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Источник Sport.ua
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