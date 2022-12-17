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  4. ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:45 |
3694
1

ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022

Интересное заявление звездного французского форварда

17 декабря 2022, 18:45 |
3694
1
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Instagram. Карим Бензема

Звездный французский форвард Карим Бензема опубликовал фотографию в своем Instagram:

«Мне все равно», – подписал фото Карим.

Что именно Бензема имел ввиду неизвестно, но стоит предположить, что это связанно с недавними слухами о его прилете на финал ЧМ-2022.

Ранее появилась информация, что Реал разрешил Бензема прилететь на финальный поединок Мундиаля против сборной Аргентины, но уже сегодня, 17 декабря, главный тренер французской сборной Дидье Дешам заявил, что не рассчитывает на помощь обладателя ЗМ-2022.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии Карим Бензема получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

Завтра, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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bzzzzz
Бензема конечно много чего дает команде, но с Жиру как-то у них все стабильней и надежней
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