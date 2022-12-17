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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 13:50 |
1025
0

Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока

17 декабря 2022, 13:50 |
1025
0
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Instagram. Карим Бензема

Главный тренер Франции Дидье Дешам дал ответ на вопрос про участие Карима Бензема в финале ЧМ-2022 по футболу:

«У нас есть игроки, которые ранее получили травмы. Карим также есть в этом списке. Последним, кто получил травму, был Лукас Эрнандес. Поэтому сейчас у меня есть 24 игрока, которыми я должен управлять и которые будут завтра готовы к финалу.

Я не занимаюсь приглашениями игроков, бывших игроков или травмированных игроков. Изначально у нас был один состав, а теперь другой. Повторюсь, завтра игроков будет 24».

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии Карим Бензема получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

Завтра, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник RMC Sport
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