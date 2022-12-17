Есть трофей! Костюк выиграла парный турнир серии WTA 125 во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) выиграла парный турнир серии WTA 125 в Лиможе (Франция).

В финале турнира украинско-грузинская пара обыграла британский дуэт Алисия Барнетт / Оливия Николс. Матч завершился в двух сетах за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Лимож. Пары. Хард в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николлс (Великобритания) – 7:5, 6:1

Отметим, что этот трофей стал для Костюк вторым в этом сезоне. В сентябре Марта вместе с Терезой Мартинцовой взяла титул в Портороже.

К слову, Костюк также играла и в одиночном разряде на этом турнире. К сожалению, в 1/8 финала она проиграла Кларе Таусон, которая дошла до финала и теперь сыграет с другой украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.