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WTA
17 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:24
1149
0

Есть трофей! Костюк выиграла парный турнир серии WTA 125 во Франции

Украинка вместе с Оксаной Калашниковой в финале обыграла британский тандем

17 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:24
1149
0
Есть трофей! Костюк выиграла парный турнир серии WTA 125 во Франции
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) выиграла парный турнир серии WTA 125 в Лиможе (Франция).

В финале турнира украинско-грузинская пара обыграла британский дуэт Алисия Барнетт / Оливия Николс. Матч завершился в двух сетах за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Лимож. Пары. Хард в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николлс (Великобритания) – 7:5, 6:1

Отметим, что этот трофей стал для Костюк вторым в этом сезоне. В сентябре Марта вместе с Терезой Мартинцовой взяла титул в Портороже.

К слову, Костюк также играла и в одиночном разряде на этом турнире. К сожалению, в 1/8 финала она проиграла Кларе Таусон, которая дошла до финала и теперь сыграет с другой украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

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Марта Костюк Оксана Калашникова WTA Лимож Алисия Барнетт Оливия Николс
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Источник Sport.ua
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