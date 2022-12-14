WTA14 декабря 2022, 14:15 |
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Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе
Украинка имела шансы переломить ход поединка, но не получилось
14 декабря 2022, 14:15 |
376
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Лиможе в одиночном разряде.
Во втором раунде украинка проиграла Кларе Таусон из Дании (№115 WTA).
Лимож. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:7(6), 4:6
Отметим, что Костюк не смогла реализовать три сетбола в первой партии.
В следующем раунде Таусон сразится против Одри Альби (№269 WTA) или Варвары Грачевой (№95 WTA).
Костюк продолжит борьбу в парном разряде, где она уже в полуфинале.
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