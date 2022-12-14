Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Лиможе в одиночном разряде.



Во втором раунде украинка проиграла Кларе Таусон из Дании (№115 WTA).



Лимож. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:7(6), 4:6

Отметим, что Костюк не смогла реализовать три сетбола в первой партии.



В следующем раунде Таусон сразится против Одри Альби (№269 WTA) или Варвары Грачевой (№95 WTA).



Костюк продолжит борьбу в парном разряде, где она уже в полуфинале.