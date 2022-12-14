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  4. Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе
WTA
14 декабря 2022, 14:15 |
376
0

Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе

Украинка имела шансы переломить ход поединка, но не получилось

14 декабря 2022, 14:15 |
376
0
Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе
WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Лиможе в одиночном разряде.

Во втором раунде украинка проиграла Кларе Таусон из Дании (№115 WTA).

Лимож. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:7(6), 4:6

Отметим, что Костюк не смогла реализовать три сетбола в первой партии.

В следующем раунде Таусон сразится против Одри Альби (№269 WTA) или Варвары Грачевой (№95 WTA).

Костюк продолжит борьбу в парном разряде, где она уже в полуфинале.

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WTA Лимож Марта Костюк Клара Таусон
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Источник Sport.ua
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