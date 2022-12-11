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WTA
11 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2022, 23:47
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Костюк пробилась в полуфинал парного турнира WTA 125 в Лиможе

Украинка выступает в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии

11 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2022, 23:47
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Костюк пробилась в полуфинал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире серии WTA 125 в французском Лиможе.

В парном разряде Марта выступает в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии, и этот тандем возглавил посев.

В первом круге (четвертьфинале) их соперницами были француженки Эликсан Лешемья и Марин Парто.

Костюк с напарницей победили французскую пару, благодаря чему вышли в полуфинал. Матч длился 1 час 37 минут.

В одиночном турнире Марта Костюк (WTA 71) получила 8-й номер посева и в первом матче сыграет против теннисистки из квалификации – Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя (WTA 261).

Еще одна украинка Ангелина Калинина (WTA 53) получила 5-й номер посева и на старте сразится против Кароль Монне из Франции (WTA 225). Оба матча запланированы на 12 декабря.

WTA 125. Лимож (Франция). Пары. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) [1] – Эликсан Лешемья / Марин Парто (Франция) [WC] – 6:3, 6:7 (3:7), [10–4]

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Источник Sport.ua
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